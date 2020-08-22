Тихановская встретится с первым заместителем госсекретаря США в Литве Фото: REUTERS

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в понедельник проведет встречу с первым заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Стивеном Бигэном в Литве. Об этом 22 августа, в субботу, пишет издание Reuters, ссылаясь на команду Тихановской.

Ранее агентство также сообщило, что Стивен Бигэн намерен посетить Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Один из источников агентства заявил, что основная цель поездки первого замгоссекретаря США - предотвращение дальнейшего насилия на территории республики и «вмешательства России в ситуацию».

Информацию о приезде Бигэна в российскую столицу подтвердил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он отметил, что Белоруссия станет одной из центральных тем грядущих переговоров.

Как сообщал сайт kp.ru, 20 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии впервые с момента своего переезда в Литву собрала журналистов из европейских государств.