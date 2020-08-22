Лукашенко заявил, что зачинщиками беспорядков в Белоруссии были иностранцы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что координаторы беспорядков, которые проходят в республике после выборов главы государства, находится за рубежом. По его словам, участники протестов получают финансовую помощь от других государств. Об этом Лукашенко заявил во время своего выступления перед сторонниками в белорусском Гродно 22 августа, в субботу.

- Зачинщиками являются не жители Гродно, не граждане Белоруссии. Они там сидят - под Варшавой, под Вильнюсом. Мы все видим, куда эти альтернативщики побежали, их же никто не гнобил и не выгонял из нашей республики, - заявил с трибуны президент Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что власти государства вынуждены держать военнослужащих на улицах городов для обеспечения порядка и безопасности населения вместо защиты границы республики.

Как писал сайт kp.ru, президент страны также заявил, что в настоящее время предпринимаются попытки отобрать белорусскую территорию, особенно ее западную часть. Он сказал, что в Белоруссии есть люди, «толкающие нас в пропасть раздора и бедности», однако после уголовного дела «половина из них разбежалось».