Уволившийся из органов гражданин Белоруссии задержан в Пскове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пскове задержали гражданина Белоруссии Андрея Остаповича, который накануне уволился с должности старшего следователя Следственного комитета. Об этом в субботу, 22 августа, сообщило издание Tut.by.

Бывший работник органов пытался выехать через территорию России в Латвию, однако застрял на границе из-за ограничений на выезд, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Чуть позже его задержали. В настоящее время Андрей Остапович находится в одном из отделом полиции Пскова. Издание сообщает, что к нему по неуказанной причине не может попасть правозащитник.

Ранее в социальных сетях задержанный рассказывал, что присутствовал на митингах в Белоруссии, которые начались после оглашения итогов выборов президента республики. Он заявлял, что белорусские силовики устраивали провокации, а многие уголовные дела на протестующих был заведены без веских оснований и доказательств.