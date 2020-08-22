Эксперт назвал главные правила инвестирования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый месяц в России примерно 300 тысяч человек открывают брокерские счета, а количество частных инвесторов в стране уже превысило пять миллионов человек. В то же время люди хранят на своих вкладах в банках около 30 триллионов рублей. Заместитель правления ФГ БКС Станислав Новиков рассказал о трех главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке, пишет «Российская газета».

1. Не вкладывать последние сбережения и заемные средства

Не следует делать этого, особенно при отсутствии опыта работы на фондовом рынке. Вкладывать деньги можно только тогда, когда накопления в 3-6 раз превышают доход за месяц. При этом на инвестиции можно направить от пяти до десяти процентов от данной суммы. В дальнейшем можно увеличивать.

2. Изучить все возможности для инвестирования

Сперва лучше делать выбор в пользу структурных продуктов с полной защитой вложений и с наиболее понятными условиям. Главный плюс здесь – маленький размер первоначального вложения (50-300 тысяч рублей). Это позволит новичку опробовать работу на фондовом рынке и определиться с дальнейшими действиями.

Стоит также сразу открыть индивидуальный инвестиционный счет, на который можно приобретать ценные бумаги и финансовые продукты. Пополнять счет можно постепенно, по мере появления свободных средств. Самое важное, чтобы договор счета должен действовать три года, поэтому чем раньше его открыть, тем раньше начнется отсчет.

3. Поставить четкую цель

Это может быть крупная покупка, оплата учебы, ремонта или путешествие. Нужно исходить из цели вложений и комплексного взгляда на собственные финансы. Новому инвестора надо построить личную стратегию, которая может исходить из финансового плана, учитывающего сумму вложений, срок достижения цели и другие параметры.