Ученые назвали напиток, защищающий от рака печени

Назван защищающий от рака печени напиток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австралийские ученые выяснили, что ежедневное употребление кофе снижает риск смерти от рака печени. Они изучили статистику по раку печени за 2016 год, когда от этой болезни умерли более 1,2 миллиона человек. А затем сравнили ее со статистикой употребления кофе, сообщает MedicalXpress.

Ученые утверждают, что две-три чашки кофе в день снижают риск развития рака печени на 38%, а риск смерти от этого заболевания - на 46%.Если же человек выпивает в день более четырех чашек кофе, то риск заболевания снижается на 41%, а смерти - на 71%.

Проанализировав все эти данные, специалисты пришли к выводу, что ежедневное употребление кофе могло бы спасти сотни жизней. Так, при употребление двух чашек кофе в день от рака печени погибло бы на 452 861 пациентов меньше. А четыре чашки в день могли бы спасти 723 287 жизней.