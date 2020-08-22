В Германии восхитились стратегией Путина по поводу золота Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалист из Германии назвал наиболее правильной стратегию российского президента Владимира Путина по наращиванию золотого запаса страны даже на фоне пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса. Об этом со ссылкой на слова редактора одной из ведущих газет Германии Die Welt Хольгера Цшепица пишет издание Deutsche Welle.

Эксперт сказал, что его статья «Фатальная жажда золота Владимира Путина», где речь шла об опасности золотых резервов для экономики России, является ошибочной. Изменить мнение обозревателя заставил рекордный рост стоимости золота в стране до уровня выше двух тысяч американских долларов за одну унцию.

- Владимир Путин хотел снизить зависимость резервов РФ от американской валюты и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей. В этой сфере российский президнт действует очень умно, однако экономика страны по-прежнему буксует, - заявил Хольгер Цшепиц.

По состоянию на середину августа текущего года международные резервы России выросли до 600 миллиардов долларов, побив исторический рекорд 2008 года. Специалист похвалил Россию за такие действия и отметил, что скупка золота продолжалась доже при экстремальном падении цен на нефть и газ.

Цшепиц также сказал, что в первую очередь Путину важно повысить вес страны на международной арене, а то, что продажа таких объемов золота может столкнуться с трудностями, российского лидера на пугает.