В Китае одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса на основе насекомых

В Китае одобрили испытания вакцины от коронавируса на основе насекомых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайское государственное управление продукции одобрило клинические испытания генно-инженерной вакцина от коронавирусной инфекции, которая была создана на основе клеток насекомых. Об этом 22 августа сообщило издание Global Times.

Прививку разработали ученые биолаборатории Сычуаньского университета на юго-западе страны. Китайские специалисты утверждают, что у них получилось создать высококачественный препарат, которые уже испытали на обезьянах и других животных. Медики КНР отметил, что эта вакцина до сих пор не вызвал каких-либо очевидных побочных эффектов.

Китайскую вакцину на основе насекомых будут производить в объеме как минимум сто миллионов комплектов в год на мощностях предприятия при университете.

Напомним, что ранее китайская фармацевтическая корпорация Sinopharm объявила, что в декабре планирует начать продажи инактивированной вакцины от коронавируса. Она будет стоить около 150 долларов.

Тем временем в России уже зарегистрировали первую в мире вакцину от заболевания. Препарат создали ученые центра Гамалеи.