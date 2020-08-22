Врач рассказал, исчезнет ли коронавирус после начала массовой вакцинации

Эксперт рассказал, исчезнет ли коронавирус после начала массовой вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России уже зарегистрировали вакцину от коронавируса, в остальных странах также ведется активная работа над созданием лекарства. Однако остается вопрос: сможет ли человечество полностью победить коронавирус или инфекция все равно никуда не денется?

- Я думаю, что коронавирус никуда не денется. И в данном случае можно будет говорить о победе, когда человечество сможет комфортно сосуществовать с этим вирусом. Когда он будет находиться в популяции, но не будет таких массовых вспышек, случаев эпидемии, - рассказал доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире Радио "Комсомольская правда".

По словам эксперта, человечество никогда "не останется в одиночестве". Всегда будут появляться различные вирусы, с которыми люди будут сосуществовать.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Люди из группы риска и врачи получат препарат уже в конце августа - начале сентября. Массовая же вакцинация начнется в феврале 2021 года. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что прививка от COVID-19 будет исключительно добровольной.