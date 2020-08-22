Лукашенко: Белоруссия будет без предупреждения реагировать на нарушения своей границы Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко приказал главе министерства обороны страны Виктору Хренину реагировать без предупреждения в случае нарушения государственной границы республики со стороны запада.

- Так. Без предупреждения. Тут нечего...Мы их предупредили. Если они нарушат нашу границу, мы реагируем без предупреждения, - заявил глава государства в ходе инспектирования группировки войск на гродненском направлении после оперативного доклада министра обороны в субботу, 22 августа.

Ранее в ходе заседания Совета безопасности Александр Лукашенко поручил Минобороны государства уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Белорусский лидер полагает, что именно там сосредоточено «большое желание дестабилизировать обстановку» в республике. Президент Белоруссии поручил принять "жесткие меры" для защиты территориальной целостности страны.