Накануне выборов в США к Земле приблизится астероид Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астероид 2018 VP1 подойдет на минимальное расстояние к нашей планете 2 ноября, накануне выборов президента в Соединенных штатах. Об этом сообщается 22 августа на официальном портале одного из подразделений НАСА.

Космический объект приблизится к Земле примерно в 18:33 по московскому времени. Эксперты уточнили, что опасаться этого небесного тела не стоит: 2018 VP1 пролетит от планеты на расстоянии в 384 тысячи километров, что достаточно много для космического пространства.

Специалисты НАСА отметили, что вероятность того, что астероид войдет в атмосферу нашей планету, составляется всего лишь один шанс из 240, то есть примерно 0,41 процента.

Астероид 2018 VP1 открыли 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов" – астероидов, трассы которых пересекают орбиту Земли.