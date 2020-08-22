Умер Джек Шерман, бывший гитарист группы Red Hot Chili Peppers Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Джек Шерман, бывший гитарист известной американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Музыкант скончался в возрасте 64 лет. Он был вторым гитаристов в истории группы и участвовал в записи выпущенного ею в 1984 году дебютного альбома под названием «The Red Hot Chili Peppers». Об этом музыканты сообщили на своей странице в социальной сети Instagram.

- Мы, семья RHCP, хотим пожелать ушедшему от нас Джеку Шерману хорошей дороги в загробные миры. Джек сыграл на нашем дебютном альбоме, а также в нашем первом туре по США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за всё, - написали члены группы.

Джек Шерман принимал участие в первом турне группы в 1984 году, когда музыканты за 64 дня дали 60 концертов в разных городах Соединенных Штатах. Из-за творческих и бытовых разногласий Шерман покинул музыкальный коллектив зимой 1985 году, после чего в Red Hot Chili Peppers вернулся первый гитарист группы – Хиллель Словак.