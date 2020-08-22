Лавров заявил, что США призывают Европу не сотрудничать с Россией Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов активно агитируют европейские страны не сотрудничать с Россией в экономической области. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в субботу, 22 августа, в эфире телевизионного канала "Россия-1".

- Штаты, в принципе, не сильно стесняются, когда им необходимо продвинуть свои экономические интересны. Он уже давно отбросили дипломатические тонкости, намеки или полутона, - отметил министр.

Сергей Лавров добавил, что накануне общался с государственным секретарем США Майклом Помпео. Российский министр отметил, что политик призывал европейские страны не развивать торгово-экономическое взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

- Например, в Чехии он прямым текстов настаивал на том, что все планы по дальнейшему развитию ядерной энергетики Чешской Республики должны ориентироваться на Соединенные Штаты, а не на Российскую Федерацию, - отметил глава российского МИД.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Сергей Лавров высказывал мысль о том, что смыслом существования Североатлантического альянса снова, как во времена «холодной войны», стало противостояние с нашей страной.