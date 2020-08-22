Диетолог рассказала о меню для идеального завтрака Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сбалансированный завтрак должен содержать все необходимые для организма человека элементы, поэтому по утрам недостаточно есть одну кашу. Об этом рассказала диетолог Елена Чигия.

Специалист отметил, что каша почти полностью состоит из одних углеводов, а значит не может обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами с утра. Поэтому к приготовленной крупе нужно добавить белковые продукты: яйца или сыры, а также фрукты и овощи, которые содержат клетчатку.

- Завтра должен быть достаточно плотным и составлять 30 процентов от рациона за день. Поэтому он может состоять из чего угодно, например, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть, какое-то мясное блюдо, - сообщила Елена Чигия на радио Spuntnik в субботу, 22 августа.

Диетолог посоветовала готовить кашу на молоке, а не на воде, поскольку зачастую в зерновых продуктах белки не усваиваются из-за несбалансированности блюда по аминокислотному составу.

- Там не хватает лизина, а раз лизина мало, всё другое не усваивается, - отметила эксперт.

Чтобы белки из каши усваивались, ее лучше готовить на молоке, которые богат лизином. Любой молочный продукты также можно просто добавить к блюду.