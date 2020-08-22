Один человек погиб в ДТП на трассе в Калужской области. Фото: МЧС России

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 22 августа, в субботу, на территории Малоярославецкого района Калужской области. На 112 километре трассы М-3 «Украина» на полной скорости столкнулись автомобили Toyota и Renault, последний в результате аварии загорелся. Спасатели МЧС сообщили, что в аварии погиб один человек, еще трое пострадали.

На месте случившегося работали пожарно-спасательные подразделения регионального министерства и патруль ГИБДД, совместными усилиями специалисты смогли потушить пожар. Отмечается, что движение на автодороге, несмотря на аварию, не нарушалось. Для ликвидации последствий смертельного дорожно-транспортного происшествия привлекалось всего 16 человек и 6 единиц специальной техники.

На официальном сайте МЧС напомнило водителям о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге.

Как накануне сообщал сайт kp.ru, четыре человека погибли в аварии на трассе Екатеринбург – Курган. По информации свердловского управления ГИБДД, на 103 километре дороги столкнулись «Хендай Солярис» и «Пежо».