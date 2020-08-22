Жена Алексея Навального приехала в Берлин вместе с мужем

Алексей Навальный и его супруга Юлия Фото: Иван ВИСЛОВ

Известного российского оппозиционера Алексея Навального, которого недавно доставили в медицинское учреждение Charite в Берлине, сопровождает его супруга Юлия. Об этом в субботу, 22 августа, сообщили представители фонда Cinema for Peace, который организовал транспортировку пациента в немецкую клинику.

Отмечается, что жена Алексея Юлия сопровождала мужа в течение его транспортировки в Берлин. В настоящее время врачи оценивают состояние больного как стабильное.

Напомним, что оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в российскую столицу пару дней назад. Воздушное судно экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сторонники Навального сначала заявляли о возможном отравлении политика, однако медики опровергли эту версию.

Сегодня утром Навального доставили в Германию. Врачи «Шарите» уже приступили к обследованию пациента. Руководство клиники сообщило прессе, что она будет всесторонней.