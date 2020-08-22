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Экономика

Эксперты назвали условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Специалисты объяснили, от чего зависит решение о пособиях, и смогут ли его принять до начала учебного года
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Эксперты назвали условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Эксперты назвали условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Одна из главных тем для обсуждения в последнее время: примут ли власти решение о выплате новых детских пособий по десять тысяч рублей. Эксперт в интервью сайту mk.ru назвали условия для новых выплат, а также объяснили, смогут ли власти принять соответствующее решение до начала учебного года.

Доктор экономических наук Игорь Николаев сообщил, что правительству России необходимы средства на «черный день» для поддержания безопасности экономики в случае новых кризисов, поэтому сценарий с очередными выплатами он считает маловероятным. По мнению специалиста, в части поддержки населения будет прослеживаться определенная экономия.

Первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский сказал, что с апреля этого года страна выделила на детские выплаты примерно 580 миллиардов рублей, которые даже не были предусмотрены в бюджете. Для новой, уже третей волны выплат необходимо политическое решение на самом высоком уровне, ведь оно обойдется бюджету России еще в несколько сотен миллиардов. Сенатор отметил, что власти регионов страны, вероятно, будут помогать нуждающимся в преддверии начала учебного года, но вот «веерных» выплат по десять тысяч не стоит ждать.

Глава направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Маслеников считает, что решение о выделении средств зависит от проекта государственного бюджета на будущий год.

- Властям страны стоит пойти на такой шаг, ведь у многих россиян есть немало трудностей сейчас. Подготовка ребенка в школу связана с огромными затратами, а если в семье несколько детей, то суммы выходят очень серьезными, - отметил эксперт, напомнив, что правительство увеличило Фонд национального благосостояния на 1,8 триллиона рублей, которые предназначаются для антикризисных расходов.

С точки зрения депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктора экономических наук Оксаны Дмитриевой, новая волна выплат должна быть дифференцированной, с четкими критериями для ее осуществления. Дмитриева подчеркнула, что разработать такую систему выплат до 1 сентября вполне реально. При этом информация об оказавшихся в тяжелом финансовом положении гражданах должна поступать в соответствующие инстанции.