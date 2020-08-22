Лавров объяснил введение США санкций против других стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы избавиться от многосторонних обязательств с другими государствами. Об этом в субботу, 22 августа, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

В эфире канала «Россия 1» министр сказал, что о позиции США наглядно свидетельствуют экстерриториальные санкции, которые регулярно вводят власти государства. В частности, это относится к Китаю, который, по мнению американских властей, «слишком много продает и слишком мало покупает», и к Ирану, который выполняет обязательства в рамках СВПД, но «плохо себя ведет».

Сергей Лавров отметил, что возвращение антииранских санкций, которого добиваются США, нанесет ущерб Совету Безопасности Организации Объединенных Наций. При этом Россия всеми силами старается отговорить Штаты от этого необдуманного шага.

Как писал сайт kp.ru, власти Соединенных Штатов активно агитируют европейские страны не сотрудничать с Россией в экономической области.