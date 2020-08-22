Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 22,8 миллиона

В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в мире выявили более 275 499 новых заражённых коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Всего в мире зарегистрировали уже 22 812 491 случаев заражения COVID-19.

Также за прошедшие сутки от заражения коронавирусом скончались 5 926 пациентов. Число жертв коронавируса в мире достигло 795 132.

В России по состоянию на 22 августа выявлено 951 тысяча случаев заражения. За минувшие сутки этот показатель увеличился на 4 921. При этом число выздоровевших за сутки составило 6 147 человек, а всего за время эпидемии коронавируса в России выздоровели 767 тысяч пациентов. 121 пациент умер от коронавируса за прошедшие сутки, а всего от заражения скончались уже 16 310 человек.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что в Китае одобрили вакцину от COVID-19, созданную на основе клеток насекомых. Китайские специалисты утверждают, что у них получилось создать высококачественный препарат, которые уже испытали на обезьянах и других животных.