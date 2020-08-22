Эксперты ВОЗ объяснили, с какого возраста детям необходимо носить медицинские маски

ВОЗ порекомендовала носить маски детям с 12 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что детям старше 12 лет необходимо носить медицинские маски для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместный документ ВОЗ и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

Эксперты отметили, что особенно важно носить маски для детей старшего возраста, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, отмечается, что по данным исследований более взрослые дети больше влияют на распространение коронавируса, чем те, кому меньше пяти лет.

Для детей в возрасте от шести до 11 лет специалисты рекомендуют ориентироваться на интенсивность распространения вируса в конкретном регионе, плотность потока людей, с которым сталкивается ребёнок и его контакты с людьми из групп риска.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что, по данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 22,8 миллиона.