В Беларуси найден мёртвым мужчина, пропавший без вести 10 дней назад

Поисково-спасательный отряд «Ангел» выразил соболезнования семье погибшего Никиты Кривцова Фото: Instagram.com

В Беларуси нашли мёртвым пропавшего 12 августа Никиту Кривцова, сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел". Отмечается, что на его теле нет следов насилия, а смерть, по предварительной версии, не носит криминальный характер

- Нет больше нашего папы… Вечная память… Мы тебя любим, - написала в своём Instagram жена погибшего Елена Кривцова.

Супруга подала заявление о его пропаже после того, как он ушёл на работу 12 августа в деревне Королёв Стан в Минской области и перестал выходить на связь.

- Тело мужчины было найдено в 14:00 в районе улицы Парниковой. На место выезжала оперативно-следственная группа, - сообщила изданию TUT.BY пресс-секретарь ГУВД Наталья Ганусевич.

Милиция сообщила жене Никиты Кривцова, что его нашли повешенным в лесу.

Число обращений о пропаже людей резко возросло в Беларуси после того, как 9 августа в республике прошли выборы президента, опубликованные ЦИКом результаты которого спровоцировали протесты по всей стране. Несколько беларуских СМИ заявляли, что Кривцов участвовал в митингах, однако официального подтверждения этому нет.