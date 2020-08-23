Суд обязал Дональда Трампа выплатить бывшей порноактрисе её расходы на адвоката

Стеффани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, выиграла дело о запрете на разглашение её связи с Трампом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США суд обязал президента США Дональда Трампа компенсировать бывшей порноактрисе Стеффани Клиффорд под псевдонимом Сторми Дэниелс расходы на адвоката, сообщает агентство Associated Press.

Ранее Высший суд округа Лос-Анджелес признал недействительным соглашение, по которому порноактриса не имела права рассказывать об интимной связи с Трампом в обмен на 130 тысяч долларов. Клиффорд подала иск о признании соглашения недействительным в 2018 году. В документе не было подписи Трампа, и актриса выиграла дело.