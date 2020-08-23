В Лондоне сломался Тауэрский мост

Тауэрский мост сломался при разведении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Лондоне произошёл механический сбой на Тауэрском мосту. Движение автомобилей и пешеходов пришлось остановить.

О том, что Тауэрский мост сломался, полиция Лондона сообщила около 17:00 по местному времени в субботу, 22 августа.

- Тауэрский мост в настоящее время закрыт для пешеходов и транспорта из-за механической неисправности. Сейчас механики напряженно работают, чтобы починить мост, - сказано в сообщении пресс-службы полиции в Twitter.

Некоторое время спустя мост открыли для пешеходов, но для транспорта его оставили закрытым.