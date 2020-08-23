Зеленский посоветовал Лукашенко провести новые выборы, чтобы "всех успокоить"

Владимир Зеленский считает, что на голосование следует пригласить всех возможных международных наблюдателей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Александру Лукашенко следует в ближайшее время провести новые выборы президента Беларуси.

- Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я -уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц - новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет, - сказал Зеленский в интервью телеканалу Euronews.

Президент Украины также подчеркнул, что пригласил бы на эти выборы всех возможных международных наблюдателей.

Уже вторую неделю в Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов президента, объявленных Центральной избирательной комиссией республики. Победителем с 80,1% голосов объявили правящего с 1994 года Александра Лукашенко. ЦИК также заявил, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. 13 августа протесты охватили и промышленные предприятия Беларуси: их сотрудники стали устраивать массовые забастовки.

Сотрудники силовых ведомств задержали на мирных акциях протеста около семи тысяч человек по официальным данным.