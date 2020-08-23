Парфюмер развенчала основные мифы о духах

Названы уловки продавцов при продаже парфюма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость духов не отражает их качества, рассказала парфюмер Вероника Бруховецкая и напомнила, что главным при выборе духов остаётся вкус того, кто ими будет пользоваться, а не тенденции и советы окружающих.

- От цены ничего не зависит, потому что есть ароматы в условном масс-маркете и выполнены с качественными ингредиентами. Стоимость может зависеть не только от качества наполнения флакона, а от бренда: Dior, Chanel будут стоить дороже, чем бренд, который только выходит на рынок. Но это не делает аромат нового бренда хуже, чем аромат уже зарекомендовавшей себя марки. Ориентироваться стоит только на свой нос, на восприятие аромата – нравится вам или нет, - заявила парфюмер в интервью радио Sputnik.

Вероника Бруховецкая также рассказала, что деление ароматов на мужские и женские - это маркетинговая уловка. Для изготовления духов используют одни и те же ингредиенты, и человек любого пола может носить подходящий аромат, не обращая внимание на то, мужской он или женский.

Кроме того, Бруховецкая разрушила популярный миф о способностях кофейных зёрен "освежить" обоняние. Специалист отметила, что кофе сильно раздражает рецепторы. Запах кофейных зёрен после нескольких ароматов только запутает рецепторы сильнее.

- Рецепторы могут освежить только вода, зеленый чай и свежий воздух. Других факторов не существует, - заключила парфюмер.