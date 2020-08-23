Титул "Миссис Россия 2020" завоевала многодетная мать из Нижегородской области

В конкурсе "Миссис Россия 2020" победила жительница Нижегородской области Дарья Иванова Фото: Instagram.com

Победительницей конкурса "Миссис Россия 2020" стала многодетная мать из Нижегородской области Дарья Иванова. Церемонии финала конкурса прошла в концертном зале "Астория" в Москве.

- Я буду стремиться продвигать ценности этого замечательного конкурса: материнство и добро, - сказала на церемонии награждения Иванова, сообщает ТАСС.

Титул "Миссис Россия Globe" достался Екатерине Цветковой из Челябинска. Она представит Россию на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае.

"Миссис Москва 2020" стала Александра Черная из Подмосковья. Она возглавляет бренд одежды с подогревом.

Татьяна Полонникова из Новороссийска стала первой вице-миссис Россия.

- С гордостью везу этот почётный титул в родной Нижний Новгород, - написала победительница конкурса Дарья Иванова в своём Instagram.