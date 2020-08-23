В Минске акция протеста у Дома правительства прошла без задержаний

Массовая акция протеста в центре Минска завершилась без задержаний Фото: REUTERS

В Беларуси завершилась ещё одна массовая акция протеста около Дома правительства в Минске. По данным беларуских СМИ, в ней приняли участие около трёх тысяч человек. При этом акция прошла мирно, ни один протестующий не был задержан.

Сообщается также, что в начале протестующие колонной прошли по проспекту Независимости, а на площади около Дома правительства пели и танцевали народные танцы.

Соратница Светланы Тихановской и бывшая глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова выступила перед участниками акции и призвала продолжать протестовать мирно.

Перед протестующими выступила Мария Колесникова Фото: REUTERS

В Беларуси вторую неделю продолжаются протесты против результатов выборов президента, объявленных Центральной избирательной комиссией республики. Победителем с 80,1% голосов объявили правящего с 1994 года Александра Лукашенко. ЦИК также заявил, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. 13 августа протесты охватили и промышленные предприятия Беларуси: их сотрудники стали устраивать массовые забастовки.