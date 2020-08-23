Последние новости на утро 23 августа 2020: Поветкин победил в поединке с Диллианом Уайтом

Трёхтысячный митинг в Минске прошёл без задержаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Александру Лукашенко провести в кратчайшие сроки новые выборы президента Беларуси, допустив при этом всех кандидатов на пост главы государства.

- Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед! - заявил Зеленский в интервью Euronews.

Тем временем в самом Минске прошла очередная массовая акция протеста. Митингующие колонной прошли по проспекту Независимости и собрались перед Домом правительства. Перед ними выступила союзник Светланы Тихановской Мария Колесникова.

Число протестующих у Дома правительства оценивают в примерно три тысячи человек. Акция прошла без задержаний.

В Великобритании российский боксёр Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта и одержал победу над временным чемпионом WBC в супертяжёлом весе.

В четвёртом раунде Поветкин дважды упал, но в пятом нанёс нокаутирующий удар Уайту.