Число умерших от коронавируса в мире превысило 800 тысяч Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 23 миллиона, а жертвами заболевания стали более 803 тысяч человек. Такие данные на четверг, 30 июля, приводит университет Хопкинса.

Согласно представленной информации, за все время пандемии в мире зарегистрировано уже 23 132 289 заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов возросло до 803 479.

Лидером по числу инфицированных и умерших остаются США, где зарегистрировали уже 5 666 673 заразившихся и 176 345 смертей. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где количество заболевших на данный момент составляет 3 582 362, а скончалось уже 114 250 пациентов с коронавирусом.

На третьей строчке по количеству инфицированных также долгое время держится Индия, где заболели 2 975 701, а жертвами инфекции стали 55 794. По последнему показателю страна занимает четвертое место

Третье место по числу смертей среди пациентов с коронавирусом занимает Мексика с 60 254 погибшими. При этом по число заболевших страна находится на седьмом месте.

Отметим, что Великобритания, где с июля не публикуют статистику погибших, остается в лидирующих позициях по количеству смертей – на пятом месте с 41 509 погибшими. Заболели 326 559 человек