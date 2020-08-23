Сестра Трампа рассказала о «нулевой терпимости» брата

Сестра Трампа рассказала о его «нулевой терпимости» Фото: REUTERS

Мэриэнн Трамп Бэрри, старшая сестра американского лидера Дональда Трампа, назвала своего брата фальшивым, беспринципным и жестоким человеком. Об этом газете The Washington Post сообщает, ссылаясь на предоставленную ей тайно записанный разговор Трамп Бэрри с племянницей президента США Мэри Трамп.

В ходе беседы разговора сестра Трампа раскритиковала его политику «нулевой терпимости» по отношению к мигрантам указав на меры привлечения приезжих к уголовной ответственности и разлучали взрослых с детьми на границе.

«У него нет принципов. Совершенно никаких», - заявила она, отметив, что американскому лидеру нельзя доверять, и он постоянно изменяет позицию, а также плохо готовится к выступлениям и врет.

По ее мнению, Трамп «вообще ничего не читает», имея в виду предоставленные ему доклады ведомств.

Напомним, накануне президентских выборов 2020 года племянница Трампа выпустила свою книгу под названием «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире», где рассказывается о том, что американский лидер закомплексован и неспособен сопереживать людям из-за травм, нанесённых в семье.

Глава Белого дома назвал книгу «глупой, ужасной и лживой». Изначально ее запретили к публикации, но адвокат добился отмены судебного решения.