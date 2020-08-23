В Германии организовали концерт для изучения коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие ученые из Галле-Виттенбергского университета организовали экспериментальные концерты для более чем тысячи зрителей, с помощью которых хотели выяснить механизм распространения коронавируса

В рамках эксперимента, в минувшую субботу, 22 августа, в Лейпциге состоялись три концерта популярного певца Тима Бенджко, на которых присутствовало порядка полторы тысячи добровольцев. На всех выступлениях моделировались разные условия, например, на одном из концертов зрители соблюдали социальную дистанцию, а на другом — нет.

Слушателям также надевали специальные датчики для отслеживания перемещений, и выдали флуоресцентные средства дезинфекции, чтобы выяснить, к каким поверхностям люди прикасаются особенно часто.

Все участники исследования были проверены на наличие коронавирусной инфекции и обеспечены масками.

Как пояснил руководитель исследования Стефан Моринц, целью эксперимента концерта было создание модели вспышки коронавируса после массового мероприятия в закрытом помещении

«То, что мы проводим здесь, это не концерт в общепринятом смысле этого слова. Но это исследование, в котором мы инсценируем концерт», - передает Reuters слова руководителя эксперимента.