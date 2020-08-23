Эксперты назвали вредные при употреблении в сыром виде продукты Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты подготовили список продуктов, употребление которых в сыром виде может нанести вред здоровью.

Как передает турецкое издание Sabah, авторы исследования отмечают, что сыроедение стало одним из самых популярных способов следовать здоровому образу жизни, однако далеко не все продукты могут быть полезными при употреблении в сыром виде.

В первую очередь, не рекомендуется есть непрошедшие термическую обработку сосиски, поскольку в них могут содержаться листерии - опасные бактерии, нарушающие состояние пищеварительной системы и способные вызвать отравление.

Фасоль также опасна при употреблении в сыром виде, поскольку содержит вредные токсичные вещества, исчезающие только при термической обработке. Кроме того, без варки этот продукт опасен для ЖКТ, передает ИноСМИ.

Вредны для здоровья сырые картофель и креветки. Так в картофеле могут образовываться бактерии на ростках, а креветки могут содержать пестицидами, поскольку их выращивают на фермах, обрабатывая во избежание распространения инфекций.

Специалисты также не советуют употреблять в сыром виде грибы, ревень, побеги бамбука и миндаль.