Кириенко заявил о победе над коронавирусом в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские медики превзошли иностранных врачей с точки зрения спасения жизней при пандемии коронавируса. Такую оценку дал заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасённых жизней», - передает ТАСС слова замруководителя президентской администрации.

Кириенко отметил, что до пандемии коронавируса господствующая точка зрения о том, что «разве у нас медицина?», тогда как «в Европе медицина, в Америке медицина». «Пришел вызов, и я абсолютно убежден, что Россия справилась с этим гораздо лучше», отметил он.

По словам Кириенко, за время пандемии Россия показала морально-нравственный пример, обозначив в качестве ключевой цели спасение жизней. «В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила», - заключил Киреенко.