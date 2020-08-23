Российские ученые изобрели «антиковидную» пропускную систему

Фото: Швабе. Facebook.com

В России изобрели модификацию «антиковидные» тепловизоров, способные распознавать лица, и даже самостоятельно принимать решения.

Новую разработку, которая получила название «Зоркий», готовит к выпуску входящий в Ростех холдинг «Швабе», передает РИА Новости. Тепловизор является рабочим местом со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения. На их основе будет создано интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных.

Кроме того, комплекс может интегрировать с системой контроля и управления доступом объекта, а также оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации.

Разработчики отмечают, что новая система предназначена, в первую очередь, для организаций с большим количеством людей.

«При условии, что сотрудники занесены в специальную базу, еще до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет … идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, записывать видео и не только», - поясняют разработчики.

При этом человеческий фактор сведен к минимуму. Таким образом, система может работать и без участия оператора.