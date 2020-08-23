Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса в Москве

Собянин прокомментировал вопрос о распространение коронавируса в столице Фото: Лилия ЗАХАРОВА

С точки зрения стабильности ситуация с распространением коронавируса в Москве хорошая. Такую оценку дал московский мэр Сергей Собянин.

По его словам, несмотря на то что «раскрыли практически весь город», какого-то серьезного всплеска по заболеваемости не наблюдалось. Однако он отметил, что проблема остаётся, и напомнил, что каждый день в столице регистрируют около 700 новых случаев заражения, а госпитализируют от 300 до 400 человек.

«Это говорит о том, что проблема остаётся, по крайней мере до вакцинации ... Всё равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие», - рассказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1»

Кроме того, как писал сайт kp.ru, Собянин обратил внимание на срок массовой вакцинации от коронавируса, которая в Москве «еще далеко», поскольку зарегистрированному препарату еще предстоит пройти пострегистрационные исследования, и сначала в гражданский оборот запустят только небольшие партии.