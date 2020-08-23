Специалисты назвали отличия мужского алкоголизма от женского Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужской и женский алкоголизм схожи и имеют одинаковые этапы развития, однако отмечены ряд отличий. Об этом рассказали наркологи.

Как передает «Медикфорум», по данным экспертов, у женщин пристрастие к алкоголю развивается быстрее. Так, если мужчина становится алкоголикам в среднем за 10-15 лет, то у женщин период усугубления болезни занимает всего от трех до пяти лет.

Различия замечены и в вопросе лечения зависимости. Так, для лечения женского алкоголизма потребуется больше времени. Однако, женщины способны быстрее осознать проблему, и зачастую готовы обратиться к специалисту за помощью.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения назвали российские регионы с самым высоким уровнем алкоголизма. По данным ведомства в этом рейтинге лидирует Чукотка, где в прошлом году выявляли 275,9 новых случаев алкоголизма на 100 тысяч населения.