В России выявили 4 852 новых случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в России выявили 4 852 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 российских регионах, из заболевших 23,6 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 23 августа, общее число инфицированных в стране возросло до 956 749 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания, как и днем ранее, зафиксировали в Москве, где выявили 611 новых случая, Санкт-Петербурге – 180 и области - 164

За сутки число выздоровевших составило 3 162 пациента. Также зарегистрировано 73 летальных исхода среди заболевших коронавирусом, а за весь период в России скончались 16 383 пациента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, согласно данным университета Хопкинса, по состоянию на воскресенье, 23 августа, за все время пандемии в мире зарегистрировали уже 23 132 289 заболевших коронавирусной инфекцией, а количество летальных исходов возросло до 803 479.