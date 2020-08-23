Картины из коллекции королевской семьи покажут широкой публике впервые за 200 лет

Картины Рембранта будут представлены на королевской выставки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уникальные полотна великих художников, таких как Рембрандт, Рубенс, Тициан, Вермеер, из частной коллекции королевской семьи впервые за 200 лет покажут широкой публике.

Дело в том, что залы Букингемского дворца закрывают на ремонт, поэтому появилась необходимость на время переместить картины. Организаторы приняли решение устроить выставку с более чем 65 работами. Она будет представлена широкой публике в Королевской галерее в левом крыле дворца .Выставка запланирована на 4 декабря, она продлится до января 2022 года, сообщает The Art Newspaper.

Ранее эти полотна могли лицезреть лишь официальные гости или организованные группы в летний период.

Отметим, что коллекция королевской семьи насчитывает около семи тысяч работ. Ее общая стоимость составляет около 13 миллиардов долларов. Центральными элементами коллекции являются работы мастеров разных времен, включая и современных гениев: Энди Уорхола и Аниша Капура.