«Очнитесь!»: Соловьев поспорил с новыми «доказательствами невиновности» Михаила Ефремова от Пашаева Фото: Иван МАКЕЕВ

Эльман Пашаев, бывший адвокат актера Михаила Ефремова, заявил, что на руле автомобиля не было отпечатков пальцев артиста, и заявил, что за рулем Ефремова не было.

Телеведущего Владимира Соловьева не устроили такие объяснения невиновности Ефремова, и он решил поспорить устроил перепалку.

В эфире на YouTube-канале «Соловьев LIVE», ведущий продемонстрировал документ, в котором утверждалось, что на срезе подушки безопасности обнаружены пот и эпителиальные клетки Ефремова.

«Определить половую принадлежность и установить генетические признаки не представляется возможным, вероятно, в связи деградацией ДНК», - отмечается в заключении.

По словам Соловьева, первый пункт, установивший следы ДНК на подушке безопасности, перевешивал заявления о неизвестных отпечатках пальцев на руле автомобиля.

«Я в своей молодости мог работать легко адвокатом. Я на восемь лет вас старше! Какая ваша молодость? Там, где вы учились, я там преподавал! Очнитесь!» - заявил Соловьев, обращаясь к Пашаеву, который в свою очередь ответил, что поражается наглости, и призвал телведущего поговорить с «умными людьми».

Напомним, 8 июня на Садовом кольце произошло смертельное ДТП с участием Ефремова. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова, который скончался от полученных травм в больнице. Родственники погибшего требуют полной меры наказания для артиста.