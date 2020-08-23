Какое наказание предусматривается за нелегальный техосмотр, рассказали в МВД

В статье 171 появились поправки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В статье 171 Уголовного кодекса появился новый пункт, который предусматривает наказание за незаконный техосмотр. До пяти лет лишения свободы грозит организованной группе злоумышленников.

Если у специалистов, занимающихся осмотром автомобилей, отсутствует аккредитация, то они попадают под новые поправки. Впрочем, уголовное наказание грозит не всем:

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо извлечение дохода в крупном размере», — пояснили в МВД.

Санкции для нарушителей предусматривают до шести месяцев заключения в случает действий нарушающих закон. Если же преступление совершено организованной группой, суд может назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы для всех участников группы нарушителей, передает РИА Новости.