ОСК назвала сумму восстановление «Адмирала Кузнецова» после пожара. Фото: gov-murman.ru

Гендиректор Объединённой судостроительной компании Алексей Рахманов сообщил, что ОСК провел подсчёт денег, которые потребуются на восстановление авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара, и на ремонт будет потрачено до 350 млн рублей.

«Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта», - передает ТАСС слова главы ОСК.

Рахманов уточнил, что интенсивные работы на авианосце уже развёрнуты, его докование, как и планировалось ранее, должно состояться летом следующего года. ВМФ РФ сможет получить корабль уже через два года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, возгорание авианосца случилось во время сварочных ремонтных работ в декабре прошлого года. Пожар начался в трюме первого энергетического отсека авианосца и продолжался до утра следующего дня. В результате возгорания погибли два человека, еще не менее 14 серьезно пострадали. Тогда специалисты оценили ущерб от возгорания в 500 миллионов рублей.