Полиция установила круглосуточное дежурство у клиники в Берлине, где лежит Навальный

Возле больницы, где лежит Алексей Навальный, дежурит полиция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возле клиники Charite в Берлине, где лежит Алексей Навальный, дежурит полиция. Возле здания стоит два микроавтобуса, еще один микроавтобус расположен возле подъезда в приемный покой. Наряды полиции все время обследуют территорию. Сотрудники полиции стоят и возле центрального входа. Дежурство продлится всю ночь, заявили сотрудники правоохранительных органов города.

«Мы будем здесь всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального», - сказали полицейские.

Напомним, что 20 августа самолет Алексея Навального совершал перелет из Томска в Москву. Внезапно российскому оппозиционеру стало плохо и капитан принял решение посадить судно в Омске. Навального в срочном порядке направили в №1 больницу. Позже поступило известие, что пациента перевели в реанимацию. Медики считают наиболее вероятной причиной нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Жена Алексея Навального настояла на переводе супруга в берлинскую клинику Charite, передает РИА Новости.