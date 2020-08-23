Тизер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном опубликован в сети Фото: Кадр видео

Дебютный тизер-трейлер нового супергеройского фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли был представлен во время конференции DC Fandome. Ролик также опубликовали на YouTube-канале Warner Bros.

Помимо Паттинсона, в новой трилогии модно будет увидеть играют Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джейми Лоусон, Энди Серкис и Колин Фаррел.

Напомним, в феврале режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз, который также является одним из авторов сценария, опубликовал тестовый тизер, и впервые показал Роберта Паттинсона в костюме Темного рыцаря. Как писал сайт kp.ru, кинокомпания Warner Bros. утвердила британского актера на роль супергероя весной прошлого года. Также на нее пробовался Николас Холт из фильмов серии «Люди X».

Мировая премьера новой части трилогии была запланирована на 25 июня 2021 года, однако сейчас выход картины перенесли на 1 октября 2021 года. В России фильм появится 30 сентября.