Россия подписала контракт на поставку второго полка С-400 Турции

Россия подписала контракт на поставку Турции второго полка российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», - рассказал глава Рособоронэкспорта в ходе форума «Армия-2020».

Напомним, Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов еще в сентябре 2017 года. Вашингтон изначально выступал резко против поставок российских ЗРК в турецкую армию, и заявил о возможном отказе поставить истребители F-35. Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ни раз заявлял, что страна не намерена отказываться от С-400.