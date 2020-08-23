Сергея Шойгу наградили орденом Мужества Абхазии

Министр обороны Абхазии вручил Шойгу орден мужества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу был награжден орденом Мужества Абхазии, который в воскресенье ему вручил министр обороны республики Владимир Ануа.

На торжественной церемонии было отмечено, что министр обороны России удостоен высокой награды за помощь в спасении жителей города Ткуарчала в ходе абхазско-грузинского конфликта 1992-1993 годов.

Он также подчеркнул, что «Абхазия была, есть и будет надёжным другом России».

«Народ Абхазии не забыл, что в тяжёлые годы вы с нами рядом. Нас радует, что сегодня в непростое время вы оказали нам помощь в борьбе с коронавирусом. Мы очень вам за это благодарны, и уверены, что наше братство будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе», - сказал министр обороны Абхазии, передает РИА Новости.

Напомним, 14 августа 1992 года между Грузией и Абхазией начались военные столкновения с применением авиации, артиллерии и других видов оружия. 27 июля 1993 года в Сочи было подписано Соглашение о временном прекращении огня, в котором Россия выступила гарантом. Конфликт унес жизни более восьми тысяч человек.