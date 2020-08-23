Путин обратился к организаторам и гостям Армейских международных игр-2020

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин обратился к организаторам и гостям Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр-2020.

В своем приветственном слове российский лидер отметил, что многочисленные гости смогут увидеть возможности Вооружённых Сил России, «познакомиться с новейшими достижениями отечественной оборонной промышленности, а также с успешными проектами международной кооперации».

Глава государства также обратил внимание на то, что соревнования способствуют укреплению мира и взаимопонимания между странами и народами, а также межгосударственных связей в оборонной сфере.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 23 августа, на подмосковном полигоне Алабино открылись традиционно масштабные соревнования Международные армейские игры, где военные выявляют лучших. Гости соревнований смогут увидеть «Танковый биатлон» и авиадартс.