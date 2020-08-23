Когда Россия начнет выпускать по 2 миллиона вакцин от коронавируса в месяц, сообщил Мантуров

Когда Россия начнет выпускать по 2 миллиона вакцин от коронавируса в месяц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия должна выйти на производство от полутора до двух миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции в месяц к концу этого года, и постепенно увеличить месячный объем до 6 миллионов. Такое заявление сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«С сентября мы будем кратно наращивать объемы и к концу года должны выйти на производство порядка 1,5-2 млн доз в месяц», - сообщил министр.

По словам министра в этом месяце в стране должны выпустить около 30 тысяч вакцин. Кроме того, он отметил, что рассматривается поставка вакцины за рубеж, однако первым делом страна должна обеспечить свои потребности

«Кто-то готов и сегодня, но мы в первую очередь должны обеспечить внутренние задачи», - подчеркнул глава Минпромторга.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, получившая официальное название «Спутник V». Уже во второй половине августа препарат должен поступить в медицинские учреждения, но массовой вакцинации запланирована только в следующем году, а в этом году делать прививки будут лицам из групп повышенного профессионального риска заражения - врачам и учителям.