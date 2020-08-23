«Гость канцлера»: Навального лечат в Берлине под особым статусом

Алексей Навальный перевезен в Германию в статусе официального гостя канцлера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского блогера Алексея Навального привезли в Берлин под особым статусом. Он является «гостем канцлера». По заявлению властей Германии, такое положение обеспечит Навальному наилучшее лечение.

В МВД Германии подтвердили особый статус Навального. Правительство страны надеется, что лечение Навального пройдет успешно.

«Федеральное правительство надеется, что лечение в «Шарите» приведёт к улучшению его состояния и сделает возможным полное выздоровление», — сказал официальный представитель правительства, сообщает RT.

Напомним, что 20 августа Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, следовавший рейсом Томск-Москва. Капитан судна принял решение экстренно посадить самолет в Омске. Навального доставили в Больницу №1. Позже медики заявили, что резкое ухудшение состояния оппозиционера связано с нарушением обмена веществ. Супруга Навального настояла на переводе мужа в берлинскую клинику «Шарите».