Будет ли матч-реванш Поветкин-Уайт, рассказал промоутер

Александр Поветкин в бою, который проходил в Британии, нокаутировал в пятом раунде временного чемпиона WBC Диллиана Уайта
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Российский супертяжеловес Александр Поветкин в бою, который проходил в Британии, нокаутировал в пятом раунде временного чемпиона WBC Диллиана Уайта.
Вот что рассказал о следующем бое Поветкина промоутер Русского Витязя Андрей Рябинский.
- Возможно два варианта развития событий. Или реванш, или продвинуться дальше, к бою с победителем поединка Уайлдер - Фьюри… Закулисье бокса - это такая непростая история. Могу сказать только одно: если это будет реванш, то гонорар для Саши будет очень хороший. Если Уайт быстро восстановится, то бой может состояться уже в этом году
- А какой был гонорар за этот бой?
- А я вам не скажу. Мы договорились с Сашей, что не озвучиваем цифру. Но и здесь получилось довольно много. А будет еще больше.
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