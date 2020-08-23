«Россия-чемпион»: Поветкин поблагодарил болельщиков после победы над Уайтом

Александр Поветкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в cубботу, 22 августа, российский боксёр Александр Поветкин нокаутировал своего соперника - британца Диллиана Уайта и одержал победу над временным чемпионом WBC в супертяжёлом весе.

Как писал сайт kp.ru, в четвёртом раунде Поветкин дважды упал, но в пятом нанёс нокаутирующий удар Уайту. Победитель поединка получил звание обязательного претендента на чемпионский пояс, который на данный момент находится у Тайсона Фьюри.

После своей победы Поветкин поблагодарил всех своих болельщиков за поддержку, показав крупным свой выигранный пояс WBC Diamond.

«Хочется поблагодарить всех болельщиков за то, что поддерживали, за то, что верили в меня. Россия – чемпион», - заявил спортсмен на видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

В последний до этого дня поединок у Поветкина был с Майклом Хантером 7 декабря прошлого года в Саудовской Аравии. Встреча завершилась вничью. За всю свою карьеру он всего два раза проигрывал - Кличко и Энтони Джошуа.