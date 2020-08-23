Лавров: Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что ситуация в республики стабилизировалась, и Москва будет не против любого диалога, который Александр Лукашенко предложит белорусской оппозиции.

"Недоговороспособность наших западных партнеров – это достаточно серьезный факт, который мы вынуждены принимать во внимание, и не только мы. И сейчас, когда пытаются по своим лекалам еще и Белоруссию расчертить и предлагают при этом свое посредничество", - заявил глава МИД РФ.

Напомним, ранее комментируя протесты в Белоруссии, глава российского МИД заявил, что события в Беларуси его тревожат, но особенную тревогу у него вызывают попытки вмешательства во внутренние дела республики на фоне сложностей, с которым столкнулся белорусы.

Тогда же Лавров обратил внимание на то, что никто не скрывает геополитическую подоплеку этого вопроса и борьбу за постсоветское пространство. Министр выразил уверенность в том, что белорусы способен сам разобраться в своих делах.