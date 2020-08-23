Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Лавров: Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам

Глава МИД РФ заявил, что Москва будет не против любого диалога, который оппозиции предложит Лукашенко
Елена ГильмановаЕленаГильманова
Комментарии (1)Комментарии (1)
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что ситуация в республики стабилизировалась, и Москва будет не против любого диалога, который Александр Лукашенко предложит белорусской оппозиции.

"Недоговороспособность наших западных партнеров – это достаточно серьезный факт, который мы вынуждены принимать во внимание, и не только мы. И сейчас, когда пытаются по своим лекалам еще и Белоруссию расчертить и предлагают при этом свое посредничество", - заявил глава МИД РФ.

Напомним, ранее комментируя протесты в Белоруссии, глава российского МИД заявил, что события в Беларуси его тревожат, но особенную тревогу у него вызывают попытки вмешательства во внутренние дела республики на фоне сложностей, с которым столкнулся белорусы.

Тогда же Лавров обратил внимание на то, что никто не скрывает геополитическую подоплеку этого вопроса и борьбу за постсоветское пространство. Министр выразил уверенность в том, что белорусы способен сам разобраться в своих делах.

Протесты в Белоруссии